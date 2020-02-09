В Америке на встрече Татьяны Плаксиной с друзьями семьи случилась драка

В американском аэропорту во время встречи Татьяны Плаксиной с друзьями семьи произошла драка. Подробности были рассказаны в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Один из пассажиров рейса, который летел в Америку с Плаксиной, после прилета стал снимать дочь исполнительницы на камеру телефона. В это время на него накинулась некая женщина, которая и встречала дочь Любови Успенской в аэропорту.

«Она разбила мне очки. Сломала айфон. Поцарапала лицо. Пусть теперь мне все это компенсируют», — заявил мужчина, который и вел запись на камеру телефона.

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Любопытно, что до отъезда в США дочь Успенской снова выходила на связь с сотрудниками программы НТВ. Как сказала Татьяна Плаксина, ее мать просто в ярости из-за всей этой истории.

«Я думаю, что после этой передачи она уже не остановится. Когда я уже вернулась домой, то в один из дней ко мне вбежал охранник и пытался выхватить у меня телефон. Я спрятала его в трусы. Как мне выбраться отсюда? Вы не можете меня как-то вывезти отсюда?» — умоляла сотрудников программы дочь Татьяны Плаксиной.

Между тем Мария Арбатова, которая также была в студии программы, считает, что девушке не составит труда адаптироваться к жизни в Америке. «Деньги, как я думаю, ей не нужны. Это Любе нравится похабный особняк. Татьяна — девушка из другого мира», — заметила писательница.