«Мне не хватало его внимания»: приемный сын Зверева объяснил, почему не общается с отцом

Приемный сын стилиста Сергея Зверева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему не общается со своим отцом. Несколько лет назад между ними пробежала черная кошка, и с тех пор они не могут найти точки соприкосновения.

«Меня не устраивало, что у нас было два типа отношений с отцом. Публичные и внутри семьи. Дома мне было не о чем с ним разговаривать. Он мной не интересовался. Мне не хватало его внимания», — заявил Сергей Зверев-младший.

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Сын стилиста привел конкретный пример, что творилось внутри их семьи. «Я, к примеру, хотел себе дома сделать день рождения. Позвать одноклассников и друзей. Отец говорил, что они воры и наркоманы. Видимо, боялся, что у него украдут короны», — заметил молодой человек.

Сейчас сын стилиста не общается с отцом, но при этом хотел бы с ним помириться. «Он пишет мне только через своего администратора. Часто мне говорит, что я не самостоятельный. Я вот, к примеру, хотел несколько лет назад завести собаку. Отец был против. Считал, что пес умрет, потому что я не буду за ним ухаживать. Сейчас и живу отдельно. У меня есть кошка и собака», — заметил Сергей Зверев-младший.