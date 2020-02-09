«Наша программа не про бенефис!»: Кудрявцева поставила на место адвоката Успенской

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире своей программы «Звезды сошлись» на канале НТВ резко поставила на место адвоката певицы Любови Успенской Александра Бенхина. После громкой истории с дочкой «королевы русского шансона», которая обвинила собственную мать в избиении, юрист заявил, что в студии был устроен самый настоящий бенефис. Кудрявцева после этого заявила, что адвокат неправ.

«Здесь были Мария Арбатова, Дана Борисова, Ваня Макаревич. Все они видели, что Таню никто насильно в эфире не держал. Никто не обрабатывал. Таня сама нам позвонила и сказала: «Помогите». Никакого бенефиса. Наша программа не про бенефис!» — заметила Лера Кудрявцева.

Она также подчеркнула, что в эфире программы «Звезды сошлись» обсуждаются только глобальные и острые вещи и истории. «Таня была на этой программе. Она все прекрасно знала и отдавала отчет своим действиям», — добавила телеведущая.

Адвокат попытался возразить, что девочку все-таки насильно затащили на эфир. «Саша, услышьте нас. Она позвонила нам сама», — сказала Лера Кудрявцева.