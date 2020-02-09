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«Люба чувствует себя отвратительно»: адвокат Успенской рассказал о состоянии певицы

Как отметил юрист Александр Бенхин, с каждым новым сюжетом на телевидении исполнительнице становится все хуже.

«Люба чувствует себя отвратительно»: адвокат Успенской рассказал о состоянии певицы
Успенская плохо себя чувствует после скандала с дочкой/http://globallookpress.com/

Адвокат певицы Любови Успенской Александр Бенхин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о состоянии исполнительницы после громкой истории с ее дочкой, тридцатилетней Татьяной Плаксиной. Как известно, неделю назад вышла скандальная программа, в ходе которой девушка обвинила мать в избиении. Позже она извинилась перед родительницей, которая отправила ее жить в США к отцу.

«Люба чувствует себя отвратительно. С каждой передачей и выходом в эфир ей становится все хуже и хуже. Это не понты и не притворство. Клевета, потеря деловой репутации, вмешательство в личную жизнь. Вот что случилось в жизни Любови Успенской. Сейчас Таня и Любовь хорошо общаются. Нет никаких проблем. Они обнимались и целовались до отправки девушки в Америку. Они одно целое», — заявил Александр Бенхин.

Как считает адвокат, девушку выманили на программу «Звезды сошлись». «Таня сама сказала об этом. Нельзя давать в эфир откровения больного человека. Я видел ее диагноз. У нее есть опекун – это ее мать. В эфир нельзя было давать это все. Вы – профессионалы и должны были думать о последствиях», — заметил юрист.

В то же время Бенхин отметил, что насилие, если оно действительно присутствовало семье Успенской, нельзя замалчивать. «Таня – талантливый человечек. Но сейчас она блаженная и не отвечает за свои слова и поступки», — добавил адвокат Любови Успенской.

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«Люба чувствует себя отвратительно»: адвокат Успенской рассказал о состоянии певицы
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