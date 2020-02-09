«Я как-нибудь переживу»: Рудковская ответила на сравнение с «корявой мадам»

45-летняя Яна Рудковская вместе с семилетним сыном Сашей Плющенко появилась на Big Love Show. Масштабный концерт прошел на ВТБ Арене в Москве. Музыкальный продюсер разместилась в VIP-ложе. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не смогла усидеть на месте, когда на сцену вышел Дима Билан. На шоу певец вживую исполнил одну из своих свежих композиций «Про белые розы».

Яна вместе с Гном Гномычем устроила импровизированные танцы, опубликовав свежий видеоролик с мероприятия на личной страничке в Instagram. Примечательно, что Рудковская не оставила без внимания тот факт, что ее сравнили с «корявой мадам». Супруга фигуриста ответила на критику в свой адрес, заявив, что она, находясь в VIP-ложе, как-нибудь переживет нелицеприятный отзыв о себе.

«У этой корявой мадам три артиста выступают на Big Love Show! Один из них хедлайнер Дима Билан!! Так что я как-нибудь переживу критикующую на диване Вас против меня корявой в VIP-ложе!! Удачи», — подметила Яна.

Для выхода в свет бизнесвумен выбрала изумрудное мини-платье от российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Свой образ музыкальный продюсер дополнила плотными черными колготами.