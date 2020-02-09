НОВОСТИ

«Я как-нибудь переживу»: Рудковская ответила на сравнение с «корявой мадам»

Музыкальный продюсер отреагировала на критику в свой адрес.

«Я как-нибудь переживу»: Рудковская ответила на сравнение с «корявой мадам»
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Яна Рудковская вместе с семилетним сыном Сашей Плющенко появилась на Big Love Show. Масштабный концерт прошел на ВТБ Арене в Москве. Музыкальный продюсер разместилась в VIP-ложе. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не смогла усидеть на месте, когда на сцену вышел Дима Билан. На шоу певец вживую исполнил одну из своих свежих композиций «Про белые розы».

Яна вместе с Гном Гномычем устроила импровизированные танцы, опубликовав свежий видеоролик с мероприятия на личной страничке в Instagram. Примечательно, что Рудковская не оставила без внимания тот факт, что ее сравнили с «корявой мадам». Супруга фигуриста ответила на критику в свой адрес, заявив, что она, находясь в VIP-ложе, как-нибудь переживет нелицеприятный отзыв о себе.

Музыклаьный продюсер Яна Рудковская с сыном Сашей Плющенко
Яна Рудковская отреагировала на сравнение с «корявой мадам» (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

«У этой корявой мадам три артиста выступают на Big Love Show! Один из них хедлайнер Дима Билан!! Так что я как-нибудь переживу критикующую на диване Вас против меня корявой в VIP-ложе!! Удачи», — подметила Яна.

Для выхода в свет бизнесвумен выбрала изумрудное мини-платье от российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Свой образ музыкальный продюсер дополнила плотными черными колготами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Big Love Show в Москведети звездДима БиланЕвгений Плющенкоестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я как-нибудь переживу»: Рудковская ответила на сравнение с «корявой мадам»
Интересно?
Поделись с друзьями: