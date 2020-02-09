Возлюбленная Кравченко не сдержала слез, получив предложение руки и сердца

50-летний Алексей Кравченко согласился дать интервью Лере Кудрявцевой на съемках шоу «Секрет на миллион». В студии программы возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова напомнила, что актер фильма «Каникулы строгого режима» живет с Надеждой Борисовой. От предыдущих отношений у избранницы артиста есть уже взрослая дочь Ксения.

В беседе с Кудрявцевой актер признался, что всегда уважительно относился к своей тёще. Марию Александровну он называет не иначе, как мама. По словам Алексея, он старается перезванивать родственнице, если вдруг видит в телефоне пропущенный вызов, чем нередко удивляет женщину. Мария Борисова не раз спрашивала зятя, почему он так чутко реагирует и переживает за близких. Учитывая, что ее родная дочь Надежда не всегда успевает перезвонить ей из-за занятости. Кравченко считает, что ему очень повезло с тёщей.

К слову, в студии Леры Кудрявцевой появилась и нынешняя возлюбленная актера. Кроме того, Алексей объяснил, почему он ушел от первой жены. По словам артиста, он потерял контакт с супругой. Из-за постоянных конфликтов, взаимных претензий и ревности Кравченко почувствовал усталость. Но со своей экс-супругой, как утверждает Алексей, он был честен.

Еще в 2015 году актер обвенчался со своей нынешней избранницей, однако влюбленные так и живут без штампа в паспорте. Именно Лера Кудрявцева подтолкнула Кравченко к действию, спросив артиста о том, готов ли он сделать предложение руки и сердца своей второй половинке. На что Алексей ответил утвердительно.

Прямо на съемочной площадке мужчина опустился на одно колено перед Борисовой, попросив возлюбленную стать его женой. Избранница Кравченко сказала «да» и не смогла сдержать слез, расплакавшись в студии шоу «Секрет на миллион».

«Это ужасно на самом деле. Я тебе обещала на глазах у людей», — отметила Надежда.

Пара собирается расписаться в середине февраля.