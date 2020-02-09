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«Нашу девочку не обижай!»: Кудрявцева поделилась свежим фото с мужем-хоккеистом

В эфире ток-шоу «Звезды сошлись» соведущая Оскара Кучеры призналась, что не простит мужу измену.

«Нашу девочку не обижай!»: Кудрявцева поделилась свежим фото с мужем-хоккеистом
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Лера Кудрявцева старше своего избранника на шестнадцать лет. Примечательно, что значительная разница в возрасте не помешала супругам построить гармоничные отношения и завести общего ребенка. В августе 2018 года телеведущая во второй раз стала мамой. Вместе с супругом знаменитость воспитывает дочку Марию.

На личной страничке микроблога Лера Кудрявцева устроила импровизированную викторину, ответив на анонимные вопросы верных почитателей. Так, светская львица откликнулась на просьбу одного из подписчиков, подметивших, что поклонники соскучились по совместным фото телеведущей с ее возлюбленным. В Stories знаменитость поделилась свежим снимком с Игорем Макаровым.

Телеведущая Лера Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров
Лера Кудрявцева поделилась романтическим снимком с мужем (Фото: Instagram.com/leratv)

В эфире ток-шоу «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой Лера Кудрявцева призналась, что не сможет простить мужу измену. Телеведущая заявила, что выступает против того, чтобы ее возлюбленный гулял и заводил вторую семью на стороне. Супруга Игоря Макарова подметила, что тут же подаст на развод, если узнает о неверности своей второй половинки. Однако пока хоккеист не давал Лере повода для ревности.

«Смотри, Макаров. А то еще мы с парнями придем, ты нашу девочку не обижай!» — обратился к супругу своей соведущей Оскар Кучера.

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«Нашу девочку не обижай!»: Кудрявцева поделилась свежим фото с мужем-хоккеистом
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