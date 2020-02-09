Боярский – 20 тысяч, Лолита – 21: какие пенсии получают российские звезды

Лучше всех живется московским артистам со званием.

Журналисты КП выяснили, какие пенсии имеют российские звезды. Больше всех получают московские деятели культуры, которые являются народными или заслуженными артистами.

В Москве им поверх обычной пенсии полагается надбавка в 30 тыс. рублей. В итоге звезды получают около 50 тыс. рублей. В числе таких счастливчиков оказались Елена Проклова, Елена Яковлева, Инна Чурикова, Лариса Долина, Алла Пугачева, Светлана Светличная и другие.

А вот жителю Питера Михаилу Боярскому не повезло, его пенсия составляет немного более 20 тыс. рублей. Лолита Милявская получает примерно столько же – 21. Размером выплат она вполне довольна, поскольку ожидала худшего из-за того, что ее трудовая деятельность начиналась на Украине.

Одни из самых скромных звездных пенсий в России получают Регина Дубовицкая (16 тыс. рублей), Роза Сябитова (14 тыс. рублей) и Юрий Лоза (12 тыс. рублей).