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Боярский – 20 тысяч, Лолита – 21: какие пенсии получают российские звезды

Лучше всех живется московским артистам со званием.

Боярский – 20 тысяч, Лолита – 21: какие пенсии получают российские звезды
Михаил Боярский. Фото: Global look press.

Журналисты КП выяснили, какие пенсии имеют российские звезды. Больше всех получают московские деятели культуры, которые являются народными или заслуженными артистами.

В Москве им поверх обычной пенсии полагается надбавка в 30 тыс. рублей. В итоге звезды получают около 50 тыс. рублей. В числе таких счастливчиков оказались Елена Проклова, Елена Яковлева, Инна Чурикова, Лариса Долина, Алла Пугачева, Светлана Светличная и другие.

А вот жителю Питера Михаилу Боярскому не повезло, его пенсия составляет немного более 20 тыс. рублей. Лолита Милявская получает примерно столько же – 21. Размером выплат она вполне довольна, поскольку ожидала худшего из-за того, что ее трудовая деятельность начиналась на Украине.

Одни из самых скромных звездных пенсий в России получают Регина Дубовицкая (16 тыс. рублей), Роза Сябитова (14 тыс. рублей) и Юрий Лоза (12 тыс. рублей).

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Боярский – 20 тысяч, Лолита – 21: какие пенсии получают российские звезды
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