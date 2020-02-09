«Карусель в голове, а что с детьми — не видят»: Миро обрушилась с критикой на Гузееву и Успенскую

Елена Миро выступила с критикой в адрес соведущей Розы Сябитовой в программе «Давай поженимся!» на Первом канале, упомянув в своей критической заметке и исполнительницу городских романсов Любовь Успенскую. Ранее Лариса Гузеева опубликовала в Instagram свежий снимок, сделанный в комнате своей дочери Лёли Бухаровой. В кадре знаменитость запечатлела, какой погром устроила ее наследница. При этом телеведущая списала все происходящее на подростковый возраст. Лариса считает, что в переходный период многие дети переживают все трагичнее и острее.

«Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу», — добавила Гузеева.

В своей постоянной колонке звездный блогер прокомментировала происходящее в семьях соведущей Розы Сябитовой и «королевы шансона» Любови Успенской, подметив, что они просто не замечают того, что на самом деле происходит с их дочерьми. Миро подметила, что 19-летняя дочка Гузеевой уже давно вышла из подросткового возраста. Елена недоумевает, почему вместо личной жизни, учебы и любви Лёля крушит комнату.

«Впрочем, у Любови Успенской та же ситуация, что и у Гузеевны. Карусель в голове, а что с детьми — не видят», — добавила блогер.

Ранее Татьяна Плаксина дала откровенное интервью в эфире ток-шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры «Звезды сошлись». Девушка заявила, что на протяжении длительного времени она испытывает психологическое давление со стороны матери. По словам наследницы артистки, Любовь Залмановна в ссоре применила по отношению к ней физическую силу. Сам же Успенская заявила, что никогда не смогла бы так поступить с единственной дочерью.