На руках у мамы: Шубская появилась на трибунах с внуком покойной Глаголевой

Своего первенца — сына Сергея — дочь ныне покойной актрисы Веры Глаголевой родила в августе 2018 года. Мама Анастасии Шубской не успела увидеть своего младшего внука. Она скончалась в 2017 году после продолжительной болезни. У режиссера диагностировали онкозаболевание.

Глаголева не скрывала свою симпатию к будущему зятю. Артистка была рада, что оставляет дочь от бизнесмена Кирилла Шубского в надежных руках, рядом с любящим ее мужчиной. Старшие дочери знаменитости: Мария и Анна — уже давно обзавелись собственными семьями.

Вместе с годовалым сынишкой Шубская ходит на хоккейные матчи. Иногда во время перерыва Сергей засыпает на игре, удобно разместившись на руках своей мамы. На личной страничке в Instagram возлюбленная Александра Овечкина поделилась свежим фото с трибун, запечатлев в кадре маленького наследника, который, по словам Анастасии, растет настоящим болельщиком.

«Мой малыш, сыночек!» — подписала снимок дочь Глаголевой.

В кадре Сергей позировала в дизайнерской шапке, кожаной куртке и джинсах, разместившись на маминых коленках. Сама Анастасия не спускала сынишку с рук, прижимая его к себе.

Шубская тесно общается с наследницами Родиона Нахапетова. После родов первые дни жизни Сережи они с мужем провели в Штатах. Дочка Глаголевой делилась семейными снимками, рассказывая о том, что у них в гостях побывали ее сестры. Они помогали супруге хоккеиста заботиться о малыше, делясь секретами о воспитании детей.