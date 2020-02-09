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На руках у мамы: Шубская появилась на трибунах с внуком покойной Глаголевой

Будучи маленьким болельщиком, годовалый сын Овечкина вместе с мамой ходит на хоккейные матчи.

На руках у мамы: Шубская появилась на трибунах с внуком покойной Глаголевой
Вера Глаголева и Анастасия Шубская (Фото: Globallookpress.com)

Своего первенца — сына Сергея — дочь ныне покойной актрисы Веры Глаголевой родила в августе 2018 года. Мама Анастасии Шубской не успела увидеть своего младшего внука. Она скончалась в 2017 году после продолжительной болезни. У режиссера диагностировали онкозаболевание.

Глаголева не скрывала свою симпатию к будущему зятю. Артистка была рада, что оставляет дочь от бизнесмена Кирилла Шубского в надежных руках, рядом с любящим ее мужчиной. Старшие дочери знаменитости: Мария и Анна — уже давно обзавелись собственными семьями.

Вместе с годовалым сынишкой Шубская ходит на хоккейные матчи. Иногда во время перерыва Сергей засыпает на игре, удобно разместившись на руках своей мамы. На личной страничке в Instagram возлюбленная Александра Овечкина поделилась свежим фото с трибун, запечатлев в кадре маленького наследника, который, по словам Анастасии, растет настоящим болельщиком.

Дочь Веры Глаголевой - Анастасия Шубская с сыном Сергеем
Анастасия Шубская привела сына на матч Овечкина (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

«Мой малыш, сыночек!» — подписала снимок дочь Глаголевой.

В кадре Сергей позировала в дизайнерской шапке, кожаной куртке и джинсах, разместившись на маминых коленках. Сама Анастасия не спускала сынишку с рук, прижимая его к себе.

Шубская тесно общается с наследницами Родиона Нахапетова. После родов первые дни жизни Сережи они с мужем провели в Штатах. Дочка Глаголевой делилась семейными снимками, рассказывая о том, что у них в гостях побывали ее сестры. Они помогали супруге хоккеиста заботиться о малыше, делясь секретами о воспитании детей.

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На руках у мамы: Шубская появилась на трибунах с внуком покойной Глаголевой
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