«Подписчики разглядели»: у Собчак опять заподозрили беременность

Личная жизнь Ксении Собчак никак не дает покоя обывателям. После фееричной свадьбы с Константином Богомоловым в сентябре люди ждут очередных новостей о звездном семействе. И особенно вестей о пополнении.

Изначально в народе гуляли слухи о том, что бракосочетание это не случайно – дескать, пара решила связать себя узами брака исключительно из-за беременности Ксении Анатольевны. Периодически публика даже замечала животик у журналистки. Однако прошло уже полгода, а появившийся животик Собчак так и не стал больше. Возможно, светская львица просто стала лучше питаться и немного расслабилась после брака.

И вот очередные «вести с фронта». Telegram-канал «Только никому» опубликовал видео с «беременной» телеведущей.

«Ксению Собчак опять подозревают в беременности: наши подписчики разглядели у нее интересное положение на этом видео с вечера Расковаловых», — написали они и предъявили видео.

А как вы считаете, звезда «Дома-2» на самом деле беременна или просто поправилась?