«Я готов на все»: Джеки Чан выделит 1 млн юаней создателю лекарства от коронавируса

Эта сумма приравнивается к 9 млн рублей.

Актер Джеки Чан предложил ученым, которые смогут изобрести вакцину от коронавируса, 1 млн юаней, это приблизительно 9 млн рублей. Свое заявление он сделал в китайской социальной сети weibo.

«Я готов на все», — написал Чан, озабоченный проблемой распространения болезни.

Уже сейчас актер готов поставить в Китай защитные маски и костюмы, чтобы хоть как-то помочь своему народу. Он считает, что борьба с вирусом является «народной», где нельзя оставаться в стороне.

больше по теме Китайцев ограничили в фильмах и сериалах из-за коронавируса Комитет кинематографии временно запретил съемки на территории страны.

Джеки Чан считает, что поступает, как обычный гражданин. Сумму, которую предлагает актер, он сам называет «скромной». Звезда Голливуда надеется, что это ускорит решение проблемы.