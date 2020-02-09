«Я готов на все»: Джеки Чан выделит 1 млн юаней создателю лекарства от коронавируса

Актер Джеки Чан предложил ученым, которые смогут изобрести вакцину от коронавируса, 1 млн юаней, это приблизительно 9 млн рублей. Свое заявление он сделал в китайской социальной сети weibo.
«Я готов на все», — написал Чан, озабоченный проблемой распространения болезни.
Уже сейчас актер готов поставить в Китай защитные маски и костюмы, чтобы хоть как-то помочь своему народу. Он считает, что борьба с вирусом является «народной», где нельзя оставаться в стороне.
Джеки Чан считает, что поступает, как обычный гражданин. Сумму, которую предлагает актер, он сам называет «скромной». Звезда Голливуда надеется, что это ускорит решение проблемы.