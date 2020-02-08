«Совсем исхудала»: поклонники остались в шоке от вида Анджелины Джоли

Голливудская звезда, судя по всему, практически ничего не ест.

Голливудская звезда Анджелина Джоли в Instagram напугала русскоязычных поклонников своим видом. Складывается ощущение, что звезда совсем забыла, что такое еда.

На фотографии актриса стоит в обществе африканских детей. Как известно, она частый гость на «черном континенте». Звезда улыбается детям, но ее вены на руках вызывают недоумение.

«На самом деле чувствовать, что ты сделал что-то хорошее в своей жизни и ты полезен другим — это то, чего я всегда хотела и всегда искала», — гласит подпись под снимком.

«Они все в шоке с нее», «Дети в замешательстве думают, как бы ее саму накормить», «Совсем исхудала. Парни на вены ее смотрят», — заявили в комментариях подписчики.

Анджелина Джоли – одна из самых раскрученных и известных актрис Голливуда. Обладательница премии «Оскар», трех премий «Золотой глобус». Звезда была на протяжении нескольких лет замужем за актером Брэдом Питтом. В прошлом году пара развелась. У Джоли шестеро детей.