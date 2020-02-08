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Во время прощания с миллионером Хайруллиным все зеркала завесили белой тканью

Депутат, которому было 49 лет, погиб седьмого февраля при крушении вертолета.

Во время прощания с миллионером Хайруллиным все зеркала завесили белой тканью
В Казани простились с Айратом Хайруллиным/http://globallookpress.com/

В Казани простились с миллионером и депутатом 49-летним Айратом Хайруллиным. Церемония прощания прошла в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. По традиции все зеркала в здании были завешаны белой тканью. На электронных панелях в холле транслировалось слайд-шоу из фотографий с погибшим.

Айрат Хайруллин. Фото
С Хайруллиным простились в Казани/http://globallookpress.com/

Отметим, что проститься с депутатом прошли сотни жителей Казани, а также видные политические деятели. Зал,что неудивительно, не смог вместить всех желающих. Люди толпились в проходах. Президент Республики Рустам Минниханов начал еженедельное совещание с минуты молчания. После церемонии прощания миллионера похоронили в поселке Мирный недалеко от могилы его матери, сообщает портал business-gazeta.ru.

Напомним, что вертолет, в котором был Айрат Хайруллин разбился недалеко от города Лаишево. Погиб только депутат. Вместе с ним в воздушном судне находился его помощник и пилот. Сейчас они находятся в клинике в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи. Пока относительно сроков выздоровления ничего не говорится.

Сейчас рассматривается сразу несколько версий трагедии. Кстати, по одной из них за рулем вертолета мог находиться сам Хайруллин. Кроме того, возможно, что трагедия произошла из-за плохой видимости и ошибок пилотирования. Не исключен вариант, что вертолет был неисправен перед вылетом. В любом случае, необходимо дождаться результатов расследования причин катастрофы.

Добавим, что Айрат Хайруллин был в Казани на хорошем счету. Его любили и уважали все коллеги. Свое многомиллионное состояние он сколотил в сфере сельского хозяйства. Активно занимался депутат и политикой. Участвовал в крупных проектах. У него осталось двое сыновей, дочь и любимая супруга. Именно им как ближайшим родственникам отойдет все наследство. Многие политические деятели Казани уже заявили, что смерть Хайруллина их сильно потрясла, потому что стала неожиданной. Депутат был в отличных отношениях со всей политической элитой региона.

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Во время прощания с миллионером Хайруллиным все зеркала завесили белой тканью
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