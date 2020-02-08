Во время прощания с миллионером Хайруллиным все зеркала завесили белой тканью

В Казани простились с миллионером и депутатом 49-летним Айратом Хайруллиным. Церемония прощания прошла в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. По традиции все зеркала в здании были завешаны белой тканью. На электронных панелях в холле транслировалось слайд-шоу из фотографий с погибшим.

Отметим, что проститься с депутатом прошли сотни жителей Казани, а также видные политические деятели. Зал,что неудивительно, не смог вместить всех желающих. Люди толпились в проходах. Президент Республики Рустам Минниханов начал еженедельное совещание с минуты молчания. После церемонии прощания миллионера похоронили в поселке Мирный недалеко от могилы его матери, сообщает портал business-gazeta.ru.

Напомним, что вертолет, в котором был Айрат Хайруллин разбился недалеко от города Лаишево. Погиб только депутат. Вместе с ним в воздушном судне находился его помощник и пилот. Сейчас они находятся в клинике в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи. Пока относительно сроков выздоровления ничего не говорится.

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Сейчас рассматривается сразу несколько версий трагедии. Кстати, по одной из них за рулем вертолета мог находиться сам Хайруллин. Кроме того, возможно, что трагедия произошла из-за плохой видимости и ошибок пилотирования. Не исключен вариант, что вертолет был неисправен перед вылетом. В любом случае, необходимо дождаться результатов расследования причин катастрофы.

Добавим, что Айрат Хайруллин был в Казани на хорошем счету. Его любили и уважали все коллеги. Свое многомиллионное состояние он сколотил в сфере сельского хозяйства. Активно занимался депутат и политикой. Участвовал в крупных проектах. У него осталось двое сыновей, дочь и любимая супруга. Именно им как ближайшим родственникам отойдет все наследство. Многие политические деятели Казани уже заявили, что смерть Хайруллина их сильно потрясла, потому что стала неожиданной. Депутат был в отличных отношениях со всей политической элитой региона.