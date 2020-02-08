«Девчулек своих забрал»: Тарасов встретил Костенко с младшей дочкой из роддома

Всего три дня назад жена футболиста во второй раз стала мамой.

Дмитрий Тарасов не так давно уехал на сборы. Тогда Анастасия Костенко переживала, что футболист не успеет вернуться к родам. На этот случай она решила, что тогда супруга заменит ее мама. В итоге так и произошло. 5 февраля девушка родила в столичной клинике «Лапино» вторую дочку. Имя малышки родители пока держат в секрете. Похоже, что мама и кроха чувствуют себя хорошо, так как их спустя три дня выписали из роддома.

Тарасов вернулся домой. Он сразу опубликовал фото с теперь уже средней дочкой Миланой. От прошлого брака у спортсмена также есть наследница Ангелина. После этого футболист сел в машину и отправился за своей супругой. Вскоре он с радостью сообщил, что везет домой Костенко и новорожденную дочку, с которой сразу познакомилась и Милана.

«Настроение отличное! Девчулек своих забрал! Вот одна на ручках, а вот моя жена, а вот старшенькая! Старшенькая, Милорик, отправь поцелуй воздушный», — произнес радостный Дмитрий.

Похоже, что на мгновение спортсмен забыл про дочку от первого брака. Костенко выглядела счастливой. Она улыбалась, наблюдая за супругом. Скорее всего, дома для нее муж устроит сюрприз. Напомним, что о своей беременности Анастасия рассказала в сентябре прошлого года. Поклонники были уверены, что она ждет мальчика, а вот сами супруги заверили, что пол ребенка им не важен.

Жена Тарасова прекрасно справляется с обязанностями матери. Она надеется, что со вторым ребенком у нее не возникнет проблем. Ранее девушка поделилась трогательными фото с новорожденной крохой, которые были сделаны сразу после родов.