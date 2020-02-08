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«Гости искренне плакали»: Борисова раскрыла подробности съемок второй программы о Плаксиной

По словам телеведущей, эфир повторной программы получился очень эмоциональным.

«Гости искренне плакали»: Борисова раскрыла подробности съемок второй программы о Плаксиной
Дана Борисова порекомендовала посмотреть новую программу о дочери Успенской/http://globallookpress.com/

Телеведущая Дана Борисова в Instagram рассказала, что всем ее подписчикам нужно обязательно посмотреть эфир программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, который снова будет посвящен дочери певицы Любови Успенской тридцатилетней Татьяне Плаксиной.

Как сказала Борисова, она сама не ожидала, что получится такая полезная и сильная программа о взаимоотношениях мамы и дочери. «Гости искренне плакали. Я взяла на заметку столько поучительного для воспитания своей дочки. Сделала для себя несколько полезных выводов. От души рекомендую», — заявила Дана Борисова.

Отметим, что после съемок первой части о жизни Татьяны Плаксиной и ее звездной мамы разразился скандал. Дочь «королевы русского шансона» заявила в студии, что мать ее избивала и даже пыталась задушить.

Позже стало известно, что продюсеры программы воспользовались состояние девушки, которая страдает шизофренией. Сама Татьяна Плаксина уехала из России в Америку. Она будет в ближайшее время жить со своим отцом.

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Тэги:

АмерикаДана БорисоваЛюбовь Успенскаяпрограмма "Звезды сошлись"Татьяна Плаксина
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«Гости искренне плакали»: Борисова раскрыла подробности съемок второй программы о Плаксиной
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