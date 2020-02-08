НОВОСТИ

Аналитики перечислили вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей в месяц

Получать такие деньги могут не только столичные, но и региональные специалисты.

Аналитики перечислили вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей в месяц
Деньги/Фото: Светлана Маковеева/КП

Аналитики портала по поиску работы HeadHunter озвучили список вакансий с зарплатой в 800 тысяч рублей ежемесячно. Оказалось, что зарабатывать такие деньги могут не только столичные специалисты, но и люди с профильным образованием в регионах. Эксперты отмечают – большинство предложений, о которых ведется речь, относятся к сфере продаж и менеджмента, именно эти люди ценятся работодателями на вес золота.

800 тысяч рублей пообещали заплатить человеку, который согласится работать главным инженером нефтеперерабатывающего завода. До миллиона может зарабатывать директор по логистике и продажам в Санкт-Петербурге – достаточно лишь обеспечивать компанию необходимыми заявками с указанным процентом маржинальности. Примерно столько же – не меньше 800 тысяч в месяц обещают платить генеральному директору в Новосибирске.

В пределах 500 тысяч рублей обещают платить руководителю дистанционных курсов в Санкт-Петербурге. От соискателя требуется умение отслеживать и своевременно реагировать на деятельность конкурентов, а также управлять персоналом школы. В Мурманске за ту же зарплату разыскивают креативного дизайнера интерьеров: кандидат должен быть готов к работе в короткие сроки, а также иметь портфолио.

«Российская газета» отмечает, что в пределах 650 тысяч готовы заплатить владельцы компании директору производства в столице Урала, 400 тысяч «чистыми» может располагать финансовый директор в Москве, а главный геолог в Чукотском автономном округе может заиметь на 50 тысяч больше, чем предыдущий кандидат.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

HeadHunterвакансииденьгизаработная платапоиск работыработарейтинг
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Аналитики перечислили вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей в месяц
Интересно?
Поделись с друзьями: