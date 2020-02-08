Аналитики перечислили вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей в месяц

Получать такие деньги могут не только столичные, но и региональные специалисты.

Аналитики портала по поиску работы HeadHunter озвучили список вакансий с зарплатой в 800 тысяч рублей ежемесячно. Оказалось, что зарабатывать такие деньги могут не только столичные специалисты, но и люди с профильным образованием в регионах. Эксперты отмечают – большинство предложений, о которых ведется речь, относятся к сфере продаж и менеджмента, именно эти люди ценятся работодателями на вес золота.

800 тысяч рублей пообещали заплатить человеку, который согласится работать главным инженером нефтеперерабатывающего завода. До миллиона может зарабатывать директор по логистике и продажам в Санкт-Петербурге – достаточно лишь обеспечивать компанию необходимыми заявками с указанным процентом маржинальности. Примерно столько же – не меньше 800 тысяч в месяц обещают платить генеральному директору в Новосибирске.

В пределах 500 тысяч рублей обещают платить руководителю дистанционных курсов в Санкт-Петербурге. От соискателя требуется умение отслеживать и своевременно реагировать на деятельность конкурентов, а также управлять персоналом школы. В Мурманске за ту же зарплату разыскивают креативного дизайнера интерьеров: кандидат должен быть готов к работе в короткие сроки, а также иметь портфолио.

«Российская газета» отмечает, что в пределах 650 тысяч готовы заплатить владельцы компании директору производства в столице Урала, 400 тысяч «чистыми» может располагать финансовый директор в Москве, а главный геолог в Чукотском автономном округе может заиметь на 50 тысяч больше, чем предыдущий кандидат.