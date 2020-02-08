«Это как будто в сериале»: Смолов объяснил, почему уехал играть в Испанию

Как отметил футболист, в новой команде его очень хорошо встретили.

Футболист Федор Смолов, которого в последнее время подозревали в романе с несовершеннолетней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой, объяснил, почему уехал играть в испанскую «Сельту».

Как отметил игрок, в перерывах между сборами он уехал в Лондон, где обедал с друзьями. Ему позвонил агент. Он сказал, что футболистом интересуется «Сельта». По словам игрока, в тот момент он не думал и десяти секунд. Сразу дал согласие на свой переход.

Вскоре Смолову позвонил наставник московского «Локомотива». На следующий день все договоренности были достигнуты. «Это как будто в сериале. Все произошло так быстро, как в кино. Скажи мне перед этим, что подобное случится – я бы не поверил», — отметил футболист.

Отметим, что российский футболист уже сыграл один матч за «Сельту». Он отыграл 12 минут в поединке против «Валенсии». К сожалению, клуб Федора Смолова потерпел поражение. Уже 9 февраля он может сыграть в домашнем матче за новый клуб. Смолов добавил, что ему очень важен опыт игры в Испании. В России в последнее время у форварда дела шли не лучшим образом, сообщает «Спорт-Экспресс».