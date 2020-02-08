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Создательница шоу толстушек «Уральская пышка» Мария Благодатная вышла замуж

Торжество состоялось в Екатеринбурге в красивую дату - 2.02.2020.

Создательница шоу толстушек «Уральская пышка» Мария Благодатная вышла замуж
"Уральская пышка" вышла замуж/https://www.instagram.com/marusyamakovka/

Популярная «Уральская пышка» Мария Благодатная вышла замуж. Торжество состоялось в красивую дату – 2.02.2020. Мужем уральской звезды стал мужчина по имени Никита. Вместе они на протяжении последних семи лет. Любопытно, что создательница шоу-толстушек Благодатная отнеслась к торжеству очень серьезно. К примеру, она не стала просить помощи у родственников и друзей. Всем процессом она руководила лично.

Как рассказала «уральская пышка», с будущим супругом они стали встречаться в общих компаниях. Вскоре понравились друг другу. Кстати, расписалась пара еще в прошлом году. Сейчас же в красивую дату они решили закатить шикарное торжество для родственников и друзей.

Благодатная, которая получила широкую известность благодаря своим формам, отметила, что всего на торжество ушло более двухсот тысяч рублей. На празднике присутствовало около семидесяти человек.

Отметим, что ее супруг взял фамилию жены. Сама она лишь несколько лет назад стала Благодатной. Соответственно, супруг сейчас Никита Благодатный. «Я верю, что фамилия отражает внутренний мир. А я люблю дарить людям праздник», — заявила «уральская пышка», слова которой приводит «Комсомольская правда –Екатеринбург».

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Создательница шоу толстушек «Уральская пышка» Мария Благодатная вышла замуж
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