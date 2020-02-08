НОВОСТИ

Дочь Вячеслава Тихонова рассказала, зачем ее отец ездил к Ванге

Известная прорицательница много лет назад дала совет легендарному актеру.

Дочь Вячеслава Тихонова рассказала, зачем ее отец ездил к Ванге
Дочь Тихонова рассказала о встрече отца с Вангой/http://globallookpress.com/

Дочь знаменитого Штирлица из картины «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова Анна в рамках Международного кинофестиваля «17 мгновений» в Павловском Посаде рассказала, какой совет ее отцу дала знаменитая болгарская прорицательница Ванга. Отметим, что Анна Тихонова является президентом фестиваля.

Известно, что при жизни Вячеслав Тихонов встречался с Вангой. Как отметила Анна, ей часто задают вопрос, что ни обсуждали во время той встречи.

По словам Анны Тихоновой, Ванга дала совет ее отцу носить часы от первого космонавта Юрия Гагарина — «Он тебя любил». Теперь изготовлена партия любимых часов актера с гравировкой автографа Тихонова.

Также девушка рассказала о своей жизни. У нее двое детей. Она старается воспитывать их так, как когда-то ее воспитывал отец. Анна Тихонова отметила, что очень похожа на своего знаменитого родственника и унаследовала многие черты его характера. Она часто думает, как бы он сделал в той или иной ситуации. Именно через эту призму, по ее признанию, она смотрит на многие события в своей жизни, сообщает «МК».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ТихоноваВангаВячеслав ТихоновНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Вячеслава Тихонова рассказала, зачем ее отец ездил к Ванге
Интересно?
Поделись с друзьями: