Дочь Вячеслава Тихонова рассказала, зачем ее отец ездил к Ванге

Дочь знаменитого Штирлица из картины «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова Анна в рамках Международного кинофестиваля «17 мгновений» в Павловском Посаде рассказала, какой совет ее отцу дала знаменитая болгарская прорицательница Ванга. Отметим, что Анна Тихонова является президентом фестиваля.

Известно, что при жизни Вячеслав Тихонов встречался с Вангой. Как отметила Анна, ей часто задают вопрос, что ни обсуждали во время той встречи.

По словам Анны Тихоновой, Ванга дала совет ее отцу носить часы от первого космонавта Юрия Гагарина — «Он тебя любил». Теперь изготовлена партия любимых часов актера с гравировкой автографа Тихонова.

Также девушка рассказала о своей жизни. У нее двое детей. Она старается воспитывать их так, как когда-то ее воспитывал отец. Анна Тихонова отметила, что очень похожа на своего знаменитого родственника и унаследовала многие черты его характера. Она часто думает, как бы он сделал в той или иной ситуации. Именно через эту призму, по ее признанию, она смотрит на многие события в своей жизни, сообщает «МК».