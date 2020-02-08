«Все было в рамках приличия»: Бероев сложил руки на грудь 98-летней бабушке своей жены

Актер Егор Бероев в Instagram опубликовал достаточно откровенный кадр с бабушкой своей супруги Ксении Алферовой. На фотографии семейство отмечает день рождение Ксении Архиповны. Ей исполнилось 98 лет. При этом супруг Ксении Алферовой неприлично положил руки на грудь пожилой женщине, которая при этом улыбается.

«У моей дорогой и любимой Ксении Архиповны был день рождения — 98 лет! Пришла к нам на спектакль, а потом забурились в ресторан шумной компанией и выпили за её здоровье! Всё было в рамках приличия. Не подумайте. Многие лета, Ксения Архиповна!» — заявил Егор Бероев.

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«Фото неудачное, мягко говоря. Неуважительное по отношению к этой прекрасной женщине. А имениннице долгие лета», «Как- то шокирует фото! Не сразу понимаешь, что происходит! На грудь руки класть взрослой женщине», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мать актрисы Ирины Алферовой родилась в далеком 1922 году. Женщина до сих пор ведет активный образ жизни, несмотря на очень солидный возраст. Она посещает, к примеру, театральные постановки вместе со своей дочерью и внучкой.