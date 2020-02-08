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139 лет на двоих: Максим Галкин сфотографировался с женой и Надеждой Бабкиной

Пользователи оценили снимок телеведущего с двумя великолепными певицами.

139 лет на двоих: Максим Галкин сфотографировался с женой и Надеждой Бабкиной
Галкин сфотографировался с женой и Бабкиной/http://globallookpress.com/

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась красивая фотография, на которой она позирует в обществе своего любимого супруга телеведущего и юмориста Максима Галкина. Компанию им составила другая отечественная звезда эстрады Надежда Бабкина.

Отметим, что в прошлом году Алла Пугачёва с размахом отметила семидесятилетие. Она дала по этому поводу два концерта. Один состоялся в Кремлевском дворце, а второй в столице Белоруссии Минске.

Что касается Надежды Бабкиной, то ей совсем скоро отмечать семидесятилетие. Юбилей у нее будет 19 марта 2020 года. Таким образом на двоих звездам отечественной эстрады на данный момент 139 лет.

Пользователи не обошли этот факт в своих комментариях к фотографии. «Две бабуси и любимый внучок», «Алла с Надеждой так стали похожи. Видимо у них один пластический хирург», «Алла прекрасно выглядит, а вот Бабкину не узнать. Кошмар», — заявили в комментариях хейтеры звезд.

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Тэги:

Алла ПугачеваБелоруссияМаксим ГалкинМинскНадежда Бабкина
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139 лет на двоих: Максим Галкин сфотографировался с женой и Надеждой Бабкиной
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