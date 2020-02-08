Никас Сафронов посоветовал Елене Степаненко выйти замуж за генерала в отставке

Как заверил известный художник, такой человек будет любить ее до конца жизни.

Художник Никас Сафронов, который, судя по всему, неравнодушен к тому, что творится в жизни юмористки Елены Степаненко, посоветовал ей как можно быстрее устроить личную жизнь. По каким-то причинам ему неприятно, что такая видная женщина сейчас одинока. Как известно, звезда развелась в прошлом году с сатириком Евгением Петросяном, с которым была счастлива на протяжении долгих лет. Правда, общих детей у них никогда не было. Юморист, как известно, уже женился на тридцатилетней помощнице Татьяне Брухуновой.

Как отметил Никас Сафронов, Степаненко не нужно ставить крест на личной жизни. Ее он считает девушкой видной и крайне популярной. Ей, как он думает, подойдет ровесник. Молодой человек рядом с ней смотреться в выгодном свете не будет.

«Степаненко подойдет какой-нибудь генерал в отставке, который будет ее преданно любить до конца жизни, потому что у военных преданность родине, семье – в крови. Он ее будет обожать и носить на руках», – заявил Никас Сафронов.

Между тем ходят упорные слухи, что бывший муж Степаненко Евгений Петросян скоро снова станет отцом. Как известно, сейчас у него есть всего одна наследница. Причем это не дочь Степаненко. Однако девушка дружит именно с юмористкой, а не со своим отцом. Поговаривают, что наследница Петросяна боится потерять свою часть наследства, которое может достаться ей от Степаненко.

Добавим, что, по слухам, Брухунова беременна и уже в этом году может подарить супругу еще одного наследника, сообщает «Собеседник».