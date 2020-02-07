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«Только с его поддержкой и живем»: Дружинина поблагодарила Собянина за пенсии

Как отметила легендарный режиссер, обычных пособий людям, конечно, на жизнь не хватает.

«Только с его поддержкой и живем»: Дружинина поблагодарила Собянина за пенсии
Дружинина поблагодарила Собянина за пенсию/http://globallookpress.com/

Режиссер Светлана Дружинина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поблагодарила мэра столицы Сергея Собянина за достойные пенсии для народных артистов. Как известно, столичный градоначальник хорошо доплачивает актерам со званием. Об этом ранее, в частности, говорил Станислав Садальский.

«Я могу сказать дословно. Обязательно это запишите. Нижайший поклон от народной артистки России, кавалера Ордена почета, кавалера Ордена дружбы, актрисы и режиссера Светланы Дружининой, а также от лауреата государственной премии СССР оператора Анатолия Мукасея нашему мэру Сергею Собянину. Он помог народным артистам пережить трудности нашей жизни. Ибо пенсии, которые мы официально получаем, нам, конечно, не хватает. Только с его поддержкой и живем. Если бы не помощь Собянина, то я не знаю, что бы мы делали», — заметила Светлана Дружинина.

Также Дружинина высказалась в отношении телеведущей Елены Ханги, которая ранее жаловалась на пенсию в 23 тысячи рублей. Она говорила, что мало что может позволить себе на эти деньги.

«У Елены Ханги, видимо, были высокие заработки, когда она трудилась ведущей. Пенсия у нее по сравнению с некоторыми еще неплохая. Она была в свое время незаменима. Я ее хорошо знаю. Она имела право требовать хорошую зарплату», — добавила Светлана Дружинина.

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Анатолий МукасейНовости googleСветлана ДружининаСергей Собянин
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«Только с его поддержкой и живем»: Дружинина поблагодарила Собянина за пенсии
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