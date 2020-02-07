«Только с его поддержкой и живем»: Дружинина поблагодарила Собянина за пенсии

Режиссер Светлана Дружинина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поблагодарила мэра столицы Сергея Собянина за достойные пенсии для народных артистов. Как известно, столичный градоначальник хорошо доплачивает актерам со званием. Об этом ранее, в частности, говорил Станислав Садальский.

«Я могу сказать дословно. Обязательно это запишите. Нижайший поклон от народной артистки России, кавалера Ордена почета, кавалера Ордена дружбы, актрисы и режиссера Светланы Дружининой, а также от лауреата государственной премии СССР оператора Анатолия Мукасея нашему мэру Сергею Собянину. Он помог народным артистам пережить трудности нашей жизни. Ибо пенсии, которые мы официально получаем, нам, конечно, не хватает. Только с его поддержкой и живем. Если бы не помощь Собянина, то я не знаю, что бы мы делали», — заметила Светлана Дружинина.

больше по теме Станислав Садальский озвучил размер своей пенсии Как отметил известный актер, он является работающим пенсионером.

Также Дружинина высказалась в отношении телеведущей Елены Ханги, которая ранее жаловалась на пенсию в 23 тысячи рублей. Она говорила, что мало что может позволить себе на эти деньги.