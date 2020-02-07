В Польше отчеканили монету, достойную Ведьмака

Теперь она очень популярна у коллекционеров по всему миру.

Для тех, кто очень хотел заплатить Ведьмаку чеканной монетой, эту самую монету, собственно, отчеканили.

Гданьский монетный двор в Польше выпустил серию злотых, посвященную саге своего выдающего соотечественника Анджея Сапковского. Интересно, что у мастеров только сейчас возникла такая идея, когда книгу «Ведьмак» экранизировала известная студия Netflix. А вообще фэнтезийной саге уже больше 30 лет.

Как передает ТАСС, ограниченная партия первых монет пользуется большой популярностью среди поклонников Геральта из Ривии и коллекционеров. Они серебряные, но меч в руке Ведьмак золотой. Стоимость одного экземпляра — 427 долларов. Ожидается, что новые «выпуски» мастера будут делать раз в год и посвящены они будут определенной сцене из книг.

Напомним, снятый Netflix сериал смог посоперничать с «Игрой престолов» и задействовать голливудского актера Генри Кавилла, который сам является поклонником книг и компьютерных игр по «Ведьмаку».

За месяц после премьеры только на стриминговом сервисе его начали смотреть 76 миллионов человек. И, как и многие художественные франшизы, картина тут же породила популярный интернет-мем в виде песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (Toss A Coin To Your Witcher).