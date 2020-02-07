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Шесть актеров из России получили запрет на посещение Украины

Четверо не смогут посетить страну три года, еще для двоих запрет растянется на десять лет.

Шесть актеров из России получили запрет на посещение Украины
Знак «СТОП». Фото: КП/Вислов Иван

Не самые приятные новости для российских актеров: как недавно стало известно, сразу шесть представителей актерской профессии из России получили запрет на въезд на Украину,

Четверо не смогут посетить страну ближайшие три года, а еще для двоих запрет составляет аж десять лет. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба украинского МВД, передает РИА Новости.

Вся история, со слов представителей правоохранительных органов, выглядит так: группа граждан России прибыла на контрольно-пропускной пункт на украинско-молдавской границе, они были настроены позитивно и сообщили представителям власти, что являются частью театральной труппы, участвуют в комедии «Идеальный свидетель», и вообще, едут на гастроли, так что все в порядке.

Но оказалось, что двое из актеров недавно посещали Крым, так что им доступ в страну закрыли сразу. Еще двое не смогли доказать, что являются актерами, так что и им дорога оказалась закрыта. Ну и последние двое в такой ситуации сами отказались продолжать путь, ведь большинство их коллег по цеху за границу не пропустили.

После этого актеры решили попытать счастья на соседнем пропускном пункте. Результатом стало увеличение срока запрета на посещение страны и штрафы.

Стоит заметить, что фамилии актеров не указываются, однако есть фотография афиши комедии «Идеальный свидетель», на которой изображены Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.

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Шесть актеров из России получили запрет на посещение Украины
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