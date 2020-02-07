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Машков с «Табакеркой» дал закрытый показ на юбилее уральского олигарха

Актеры легендарного театра выступили в екатеринбургском ТЮЗе в честь семидесятилетия Анатолия Павлова.

Машков с «Табакеркой» дал закрытый показ на юбилее уральского олигарха
Машков с актерами "Табакерки" выступили в Екатеринбурге у олигарха/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков вместе с актерами выступили на сцене екатеринбургского Театра юного зрителя в честь юбилея уральского олигарха Анатолия Павлова. Предпринимателю исполнилось 70 лет.

Известно, что показ спектакля «Матросская тишина» был закрытый. Попасть на него смогли только определенная группа лиц. Всего спектакль «Табакерки» посетили около 150 представителей элиты Свердловской области.

Сам Анатолий Павлов подтвердил, что Машков с актерами приехали на Урал специально, чтобы отыграть в его честь спектакль. «Мы дружим с ними много лет. Некоторые актеры театра мои стипендиаты. Мы вместе с Табаковым работали. Он их учил, а я за общежития платил», — заметил предприниматель.

Кстати, Владимир Машков на Среднем Урале встретился с вице-губернатором региона Сергеем Бидонько. Речь шла о поправках, которые готовятся в Конституцию РФ. Машков, как оказалось, входит в рабочую группу, сообщает Ura.ru.

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Тэги:

Анатолий ПавловВладимир МашковЕкатеринбургОлег ТабаковТеатр "Табакерка"
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Машков с «Табакеркой» дал закрытый показ на юбилее уральского олигарха
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