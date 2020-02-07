«Это была моя родина»: Ливанов подтвердил, что попал в список «невъездных» на Украину

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запретили въезд на Украину. Напомним, утром 7 февраля в СМИ появилась информация, что власти союзной страны наложили санкции еще на шесть артистов из России. Журналисты предположили, что речь идет об актерах пьесы «Идеальный свидетель» Елене Кориковой, Игоре Ливанове и Павле Баршаке, поскольку афиша с их изображением появилась как фотосопровождение релиза.

Чуть позже Ливанов подтвердил, что действительно попал под запрет. РИА Новостям он рассказал, что его, как и коллег, долгое время держали на границе, не давая возможности въезда, а затем и вовсе оповестили о запрете на три года. Все это время артисты вынуждены были ждать разрешения ситуации без воды и возможности сходить в туалет.

«Если у меня еще какие-то связи оставались, все-таки это моя родина, где я родился, то теперь это все заканчивается. Я не хочу переживать», — сказал он.

Актер связал произошедшее с политическими вопросами. Отметим, что ранее возможности приезжать на Украину лишился лидер группы «Браво» Валерий Сюткин. Певец заявил, что не обижается на это решение, поскольку уверен, что насильно мил не будешь.