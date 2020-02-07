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«Всех убрала эта Алла»: Муромов вспомнил, как Пугачева пробивалась к славе

Как заметил исполнитель, с Примадонной у него всегда были непростые отношения.

«Всех убрала эта Алла»: Муромов вспомнил, как Пугачева пробивалась к славе
Муромов нелестно отозвался о Пугачевой/http://globallookpress.com/

Певец Михаил Муромов заявил, что у него всегда были очень непростые отношения с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Как он сказал, было время, когда она вставляла ему палки в колеса. К примеру, делали звонки нужным людям, чтобы его не показывали по телевизору. Как он считает, звезда просто боялась конкуренции с ним.

«У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды. Всех убрала эта Алла», — заявил Михаил Муромов.

Как считает исполнитель, Алла Пугачева любила некоторых мужчин. Однако это были именно те люди, которые могли ее продвинуть к эстрадному Олимпу. В частности, он назвал такие фамилии, как Стефанович, Кузьмин и Челобанов.

Сам певец, как он заверил, сейчас живет насыщенной жизнью. Ездит на рыбалку. Раньше безумно любил охоту. Правда, в какой-то момент ему стало жалко животных. По словам исполнителя, у него до сих пор много концертов. Порой вместе с ним выступают другие артисты, сообщает «Собеседник».

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«Всех убрала эта Алла»: Муромов вспомнил, как Пугачева пробивалась к славе
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