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«И вдруг я вижу, как из твоих глаз катятся слезы»: родители Началовой вспомнили, как уходила их дочь

Мать и отец исполнительницы решились на издание откровенного дневника.

«И вдруг я вижу, как из твоих глаз катятся слезы»: родители Началовой вспомнили, как уходила их дочь
Родители Началовой посвятили дочери дневник воспоминаний/http://globallookpress.com/

Мать и отец певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте прошлого года, решились на издание откровенного дневника. В нем они рассказали о пути дочери. От самого рождения и до смерти. Напомним, что исполнительница ушла из жизни в самом расцвете сил. Ей было на момент смерти всего 38 лет.

Отметим, что при чтении дневника с трудом можно сдержать слезы. Родители посвятили своей любимой и единственной дочери душераздирающие строки. Особенно это видно в части, где Юлия уже попала в больницу и находилась в критическом состоянии.

Родители девушки до последнего надеялись, что их дочь поправится. Они каждый день молились о чуде. Последние дни своей жизни Юлия Началова находилась в больнице на Октябрьском Поле. Родители отметили, что врачи до последнего обнадеживали их. К примеру, они говорили, что Началова с успехом перенесла первую волну заражения. Родителям медики сказали, что исполнительница будет жить.

«Я стою около тебя и глажу твои волосы. Юля, ты ведь видишь и слышишь меня, правда? — спрашиваю я тебя. Ты — боец. Ты победишь свою болезнь. Все будет хорошо. У нас впереди еще столько… И вдруг я вижу, как из глаз твоих катятся слезы. Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас? Почему же не предупредила, Юля?», сообщает «СтарХит».

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«И вдруг я вижу, как из твоих глаз катятся слезы»: родители Началовой вспомнили, как уходила их дочь
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