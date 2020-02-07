Алина Загитова в прозрачном платье снова упала на шоу в швейцарском Цюрихе

Олимпийская чемпионка в середине декабря прошлого года объявила о приостановке карьеры.

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова снова не смогла без помарок выполнить программу на шоу. Она упала в швейцарском Цюрихе. Ранее неприятность подстерегала ее на шоу на льду в Доброграде. Там она неудачно выполнила тройной флип.

Отметим, что шоу, в котором сейчас участвует Алина Загитова, проходит в четырех крупных городах Швейцарии. Кроме упомянутого выше Цюриха, это Лозанна, Базель и Давос. Добавим, что в Швейцарии российская звезда выступает в красивом прозрачном платье, сообщает «Спорт-Экспресс».

Новость о том, что Алина Загитова приостанавливает свою карьеру была сравнима с эффектом разорвавшейся бомбы. Многие эксперты уже высказывали свое мнение, что фигуристке вряд ли уже удастся вернуться на прежний уровень. Ее прыжковая программа сильно уступает более молодым соперницам, которые, кстати, также выступают в группе Этери Тутберидзе.

Пока сама Загитова заявляет, что своего последнего слова в фигурном катании еще не сказала. Звезда надеется удачно вернуться на лед. Она уверяет, что не заканчивает активные тренировки.