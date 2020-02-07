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«Я бы сам на свой прокат не пришел»: партнер дочери Тутберидзе высказался об их выступлении

Фигурист Глеб Смолкин с юмором отреагировал на низкую посещаемость юниорского первенства страны.

«Я бы сам на свой прокат не пришел»: партнер дочери Тутберидзе высказался об их выступлении
Смолкин с юмором отнесся к своему прокату с дочкой Тутберидзе/https://www.instagram.com/glebsmolkin7/

Партнер Дианы Дэвис, дочери наставницы Этери Тутберидзе, в танцах на льду Глеб Смолкин с юмором отреагировал на низкую посещаемость первенства страны среди юниоров по фигурному катанию. Соревнования, напомним, проходят в Саранске в дневные часы в рабочие дни.

Как отметил Глеб Смолкин, зрителей очень мало и ему хотелось, чтобы болельщики из Саранска активнее заполняли трибуны комплекса, где проходят соревнования.

«Я бы сам на свой прокат не пришел. Но по условиям все прекрасно, лед хороший», — заявил партнер Дианы Дэвис и рассмеялся.

Кстати, после первого дня соревнований Смолкин со своей партнершей обосновались только на третьем месте. Добавим, что в начале дня во время соревнований в Саранске на трибунах было всего 70 человек. Правда, ближе к вечеру количество фанатов заметно увеличилось. За выступлениями мужчин, к примеру, следили около трехсот человек, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Тэги:

Глеб СмолкинДиана ДэвисНовости googleСаранскфигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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«Я бы сам на свой прокат не пришел»: партнер дочери Тутберидзе высказался об их выступлении
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