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«У наших героев 300 детей в браках»: Сябитова ответила на предложение закрыть «Давай поженимся!»

По словам телесвахи, программа идет 12 лет и пользуется любовью у зрителей.

«У наших героев 300 детей в браках»: Сябитова ответила на предложение закрыть «Давай поженимся!»
Сябитова ответила Смирнову, который хочет закрыть "Давай поженимся!"/http://globallookpress.com/

Телесваха Роза Сябитова отреагировала на предложение священника Дмитрия Смирнова закрыть такие шоу, как «Дом-2» и «Давай поженимся!» Ранее он заявил, что на подобных проектах появляются только животные, а не люди. Как сказал священник, именно из-за таких шоу в стране возникают демографические проблемы.

По словам Розы Сябитовой, шоу «Давай поженимся!» с успехом идет уже 12 лет на федеральном канале. Если бы у программы не было рейтингов, то ее давно закрыли.

Также она отметила, что слова Дмитрия Смирнова о низкой рождаемости лично у нее вызывают недоумение. Она не понимает, на каком основании он сделал такой вывод и причем тут ее программа.

«У наших героев 300 детей в браках. Наша передача — это все-таки не брачное агентство телевизионного формата, а программа о проблемах одиночества», — заявила Роза Сябитова, слова которой приводит портал ridus.ru.

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Тэги:

Дмитрий СмирновНовости googleПрограмма "Давай поженимся!"Роза СябитоваШоу "Дом-2"
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«У наших героев 300 детей в браках»: Сябитова ответила на предложение закрыть «Давай поженимся!»
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