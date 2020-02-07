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«Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей»: Солнцев раскритиковал нынешних звезд «Дома-2»

Как он заметил, они не отвечают душевным потребностям публики.

«Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей»: Солнцев раскритиковал нынешних звезд «Дома-2»
Солнцев отказался вернуться на "Дом-2"/http://globallookpress.com/

Шоумен Рустам Солнцев нелестно отозвался о нынешних звездах проекта «Дом-2». Как известно, в ближайшее время на проект вернется Степан Меньщиков, «старичок» шоу. Ему пообещали 150 тысяч рублей в месяц. А вот еще один бывший звездный участник шоу, Май Абрикосов, отказался от таких денег.

Сам Рустам Солнцев отметил, что тоже бы не вернулся на проект за зарплату в 150 тысяч рублей. А вот за триста тысяч он был пошел на телестройку.

Как считает шоумен, нынешние участники проекта не отвечают душевным потребностям публики. По его словам, организаторы проекта даже перестали показывать уходы из шоу. Раньше это считалось чуть ли не главной фишкой. Как он считает, многие участники стали просто не важны. Она скажут несколько слов и после этого куда-то исчезают с проекта и больше о них нет никакой информации.

«Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей. Сейчас «Дом-2» формируют из пустых проходимцев», — заявил Рустам Солнцев, слова которого приводит «Комсомольская правда».

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«Дом-2»: последние новостиМай АбрикосовРустам СолнцевСтепан МеньщиковШоу "Дом-2"
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«Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей»: Солнцев раскритиковал нынешних звезд «Дома-2»
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