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«Моя мама была лучшей тещей»: Пелагея пожаловалась на «травлю» в прессе

Артистка прокомментировала небылицы, касающиеся ее развода с хоккеистом Иваном Телегиным.

«Моя мама была лучшей тещей»: Пелагея пожаловалась на «травлю» в прессе
Пелагея (Фото: Globallookpress.com)

Ранее Пелагея и ее муж, хоккеист Иван Телегин, подтвердили информацию о том, что они больше не живут вместе. При этом исполнительница народных песен утверждала, что им с экс-супругом удалось сохранить добрые приятельские отношения ради общего ребенка. В январе крохе исполнилось три годика. Артистка не препятствует бывшему возлюбленному навещать малышку, делая все возможное для того, чтобы у ее дочери было счастливое и беззаботное детство. Пелагея надеется, что и в дальнейшем Иван будет проявлять такой же интерес к тому, что происходит в жизни их наследницы.

На личной страничке в микроблоге певица решила расставить все точки над «i», прокомментировав слухи и небылицы, касающиеся ее развода с Телегиным. Артистка пожаловалась на «травлю» в СМИ и заказные вбросы, публикуемые на страницах изданий светской хроники. Полина подметила, что эта малоприятная история не обошла стороной и ее маму — Светлану Ханову. В прессе писали о том, что женщина якобы повлияла на разлад дочери с ее мужем. Однако сама певица полностью отрицает подобные домыслы.

Певица Пелагея с дочкой Таисией
Пелагея с дочкой Таисией (Фото: Instagram.com/pelageya_insta)

«Скажу вам по секрету, но моя мама была лучшей тёщей, о которой можно только мечтать», — заверила Пелагея.

Певица с уверенностью заявила, что каждое ее слово может подтвердить и Телегин. Артистка не скрывает, что всегда с особым трепетом относилась к спокойствию и благополучию своей семьи и близких. Пелагея полагает, что частные аспекты личной жизни не должны становиться объектом обсуждения в прессе.

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«Моя мама была лучшей тещей»: Пелагея пожаловалась на «травлю» в прессе
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