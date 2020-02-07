Перенесший два инфаркта Валерий Гаркалин угодил в больницу с пневмонией

Известный актер, 65-летний Валерий Гаркалин доставлен в одну из московских клиник. Известно, что, находясь дома, он почувствовал сильную одышку. Для актера была вызвана скорая помощь. В итоге врачи поставили ему диагноз — пневмония. Сейчас он находится в стационаре.

Отметим, что в 2000 году актеру было присвоено звание Заслуженный артист России. Через восемь лет после этого события актер получил звание Народный артист.

Валерий Гаркалин снялся в таких картинах, как «Шырли-Мырли» и «Ландыш серебристый». Кроме того, за его плечами огромное количество постановок в театре, сообщает «Рен-ТВ».

Добавим, что у Валерия Гаркалина не в первый раз возникают проблемы со здоровьем. К примеру, в 2008 году, когда он находился на гастролях в Клайпеде, у него случился инфаркт. Буквально через несколько месяцев после этого у актера произошел повторный инфаркт. Отметим, что в 2009 году актер похоронил любимую супругу Екатерину. После этого он заявил, что жениться больше никогда не будет.