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«Лучше до старости не доживать»: Дубовицкая рассекретила размер своей пенсии

Как заметила 71-летняя телеведущая, ее спасает только работа, без которой она не может.

«Лучше до старости не доживать»: Дубовицкая рассекретила размер своей пенсии
Дубовицкая назвала размер своей пенсии/http://globallookpress.com/

Телеведущая Регина Дубовицкая в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскрыла размер своей пенсии. «У меня пенсия 16 тысяч рублей. Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги. Как я считаю, в Москве на эту пенсию вообще прожить нельзя», — заметила 71-летняя звезда.

При этом она добавила, что до сих пор трудится, иначе ей пришлось бы очень тяжело.

«Я не могу без работы. Мне нравится, что я делаю. Расскажу вам такой случай. Я в одном магазине все время покупаю продукты. И вот однажды познакомилась там с бабушкой, которая сидит около него. Я вышла и положила ей деньги. Оказывается, это школьная учительница. Она осталась одна. Уже старенькая дама. Я не знаю, какую она пенсию получает. Но на эту пенсию она не может жить. Разве это правильно, что человек всю жизнь был школьным учителем в младших классах, а теперь стоит с протянутой рукой. В Москве на 15 тысяч не прожить. Даже за однокомнатную квартиру приходится платить немалые деньги. Лучше до старости не доживать. Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст», — заметила Регина Дубовицкая.

Отметим, что ранее размеры своих пенсий рассекретили юморист Евгений Петросян и актер Станислав Садальский. Первый получает чуть больше двадцати тысяч рублей, а второй – 50 тысяч.

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«Лучше до старости не доживать»: Дубовицкая рассекретила размер своей пенсии
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