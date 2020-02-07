Священник Дмитрий Смирнов потребовал закрыть «Дом-2» и «Давай поженимся!»

Как он заявил, у большинства людей, участвующих в этих программах, не развит вкус.

Протоиерей Дмитрий Смирнов выступил с идеей закрыть популярные телевизионные шоу, у которых высокие рейтинги на телевидении и которые идут уже не один год. Речь идет о таких нашумевших проектах, как «Дом-2» и «Давай поженимся!».

Как считает священник, у людей, которые участвуют в этих шоу, совершенно не развит вкус. Они, как он уверен, давно не читали классику. В качестве примера Смирнов привел произведение Ивана Тургенева «Записки охотника».

«Есть «Поле чудес» — пускай смотрят», — дал свой совет священник всем, кто хочет увидеть на телевидении шоу.

Кроме того, Дмитрий Смирнов нелестно отозвался об участниках шоу. Он их считает скорее не людьми, а животными. Как уверен протоиерей, участники шоу ничего хорошего для общества не делают. При этом они получают неплохие деньги за участие в скандальных проектах, которые развращают современное общество, сообщает радио «Комсомольская правда».