НОВОСТИ

«Ему повезло с нами»: рыжий «Иванушка» поздравил Матвиенко после нелестных слов продюсера

Популярный музыкант намекнул, что группе требуется новый хит.

«Ему повезло с нами»: рыжий «Иванушка» поздравил Матвиенко после нелестных слов продюсера
Рыжий "Иванушка" поздравил Матвиенко/http://globallookpress.com/

Лидер группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в Instagram поздравил продюсера музыкального коллектива Игоря Матвиенко, которому 6 февраля исполнилось 60 лет. «Матвей — юбилей! Даёшь «Тополиный пух-2!» — заявил певец, намекнув, что команде требуется новый хит.

Игорь Матвиенко и Андрей Григорьев-Апполонов. Фото
Рыжий «Иванушка» поздравил Матвиенко/https://www.instagram.com/apollonov_ag/

Интересно, что в комментариях отметилась популярная телеведущая Екатерина Стриженова. Она заявила, что музыкантам группы «Иванушки» повезло с продюсером. «А ему с нами!» — отметил Андрей Григорьев-Апполонов.

Ранее в одном из интервью популярный продюсер заявил, что рыжий из «Иванушек» медленно себя убивает, ведя разгульный образ жизни. Как сказал Матвиенко, Григорьеву-Апполонову надо понять, что жизнь для музыканта в пятьдесят лет только начинается. Рыжему из «Иванушек», напомним, сейчас 49 лет.

В прошлом году певец пережил болезненный развод со своей супругой. Сейчас он одинок.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Иванушки International»Андрей Григорьев-Апполоновгруппа "Иванушки"Екатерина СтриженоваИгорь МатвиенкоНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ему повезло с нами»: рыжий «Иванушка» поздравил Матвиенко после нелестных слов продюсера
Интересно?
Поделись с друзьями: