«Ему повезло с нами»: рыжий «Иванушка» поздравил Матвиенко после нелестных слов продюсера

Лидер группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в Instagram поздравил продюсера музыкального коллектива Игоря Матвиенко, которому 6 февраля исполнилось 60 лет. «Матвей — юбилей! Даёшь «Тополиный пух-2!» — заявил певец, намекнув, что команде требуется новый хит.

Интересно, что в комментариях отметилась популярная телеведущая Екатерина Стриженова. Она заявила, что музыкантам группы «Иванушки» повезло с продюсером. «А ему с нами!» — отметил Андрей Григорьев-Апполонов.

Ранее в одном из интервью популярный продюсер заявил, что рыжий из «Иванушек» медленно себя убивает, ведя разгульный образ жизни. Как сказал Матвиенко, Григорьеву-Апполонову надо понять, что жизнь для музыканта в пятьдесят лет только начинается. Рыжему из «Иванушек», напомним, сейчас 49 лет.

В прошлом году певец пережил болезненный развод со своей супругой. Сейчас он одинок.