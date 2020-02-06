«Интересуюсь только девушками, которые моложе меня»: Виторган рассказал, как живет после развода

По словам актера и режиссера, он всегда был избалован женским вниманием.

Актер Максим Виторган в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, что происходит в его жизни после развода со светской львицей Ксенией Собчак. Как известно, разлад в отношениях произошел больше года назад. Пара рассталась, несмотря на совместного сына Платона. Сейчас у Виторгана роман с актрисой Нино Нинидзе, а Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

«Интересуюсь только девушками, которые моложе меня. Скажу, что после развода женского внимания ко мне стало больше. К сожалению, а может быть, к счастью, я был избалован всегда женским вниманием. Дефицита никогда в этом не испытывал», — заявил Максим Виторган.

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Также актер признал, что пытается молодиться, хотя и достаточно, на его взгляд, безуспешно. Отметим, что сейчас Максиму Виторгану 47 лет.

«Поймал недавно себя на мысли. Если мне звонит кинорежиссер в возрасте примерно лет тридцати, то я мгновенно соглашаюсь на его предложение о совместной работе. Потому что я хочу пить их молодую кровь. Вот так и молодюсь», — отшутился Максим Виторган.