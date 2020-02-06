Променяла мать на отца: дочь Успенской уехала жить в США

Любовь Успенская больше года назад была обеспокоена состоянием дочери — Татьяны Плаксиной, которая находилась на Коста-Рике, упала с велосипеда и сломала себе челюсть. Лишь недавно певица рассказала, что наследница вела праздный образ жизни. Она тратила деньги на съем элитного жилья и стала употреблять запрещенные вещества. Певица подозревает, что к этому причастен ее муж Александр Плаксин, который все эти годы шантажировал артистку, отказываясь дать развод.

А недавно 30-летняя Татьяна в эфире шоу Леры Кудрявцевой заявила, что мама удерживала ее дома, душила и применяла к ней силу. Слова девушки повергли всех в шок. Особенно саму Успенскую. Вскоре Плаксиной пришлось извиниться перед родительницей. Она призналась, что на нее надавили организаторы передачи. Правда, за это дочь певицы получила приличный гонорар.

Андрей Малахов после случившегося застал Любовь Залмановну в удручающем состоянии. У нее дома теперь постоянно находятся медики. Прямо во время интервью артистке стало плохо. Простить дочь она так и не смогла. После этого стало известно, что Татьяна покинула особняк. Она уехала в США, к своему отцу. Успенская не стала ей препятствовать. Она считает, что сделала все, что могла.

«Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую НТВ дал ей за продажную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы!» — рассказала певица. «Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны. Чтобы она вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе. Из-за этого я ее держала возле себя», — пояснила она. Успенская надеется, что у ее наследницы все получится уже без ее помощи, пишет издание «Собеседник».