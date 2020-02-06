«Мы не уходим со сцены, нас — уносят»: Винокур с юмором отреагировал на вопрос о пенсиях

По словам артиста, в России для выживания пособие по старости должно быть минимум 50 тысяч рублей.

Артист Владимир Винокур в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не имеет понятия, какая у него пенсия. Напомним, что артисту сейчас 71 год и он по идее должен быть давно на пенсии. Правда, юморист по-прежнему активно выступает и на покой уходить на собирается.

«Я понятия не имею, какая у меня пенсия, потому я до сих пор работаю. Она куда-то там падает, ноя ничего об этом не знаю. Мы не уходит со сцены, нас – уносят», — заявил Владимир Винокур.

В то же время он поддержал телеведущую Елену Хангу, которая заявила ранее, что получает всего 23 тысячи рублей. Как она говорила, этих денег ей не хватает на жизнь.

«Я считаю, что на пенсию в 23 тысячи прожить сегодня невозможно. Минимум пенсия должна быть 50 тысяч рублей. В любой нормальной стране пенсия намного больше, чем в России», — сказал Владимир Винокур.