НОВОСТИ

«Мы не уходим со сцены, нас — уносят»: Винокур с юмором отреагировал на вопрос о пенсиях

По словам артиста, в России для выживания пособие по старости должно быть минимум 50 тысяч рублей.

«Мы не уходим со сцены, нас — уносят»: Винокур с юмором отреагировал на вопрос о пенсиях
Винокур высказался о пенсиях в России/http://globallookpress.com/

Артист Владимир Винокур в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не имеет понятия, какая у него пенсия. Напомним, что артисту сейчас 71 год и он по идее должен быть давно на пенсии. Правда, юморист по-прежнему активно выступает и на покой уходить на собирается.

«Я понятия не имею, какая у меня пенсия, потому я до сих пор работаю. Она куда-то там падает, ноя ничего об этом не знаю. Мы не уходит со сцены, нас – уносят», — заявил Владимир Винокур.

В то же время он поддержал телеведущую Елену Хангу, которая заявила ранее, что получает всего 23 тысячи рублей. Как она говорила, этих денег ей не хватает на жизнь.

«Я считаю, что на пенсию в 23 тысячи прожить сегодня невозможно. Минимум пенсия должна быть 50 тысяч рублей. В любой нормальной стране пенсия намного больше, чем в России», — сказал Владимир Винокур.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир Винокурвыход на пенсиюЕлена ХангаНовости googleпенсионный возрастпенсия звезды
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мы не уходим со сцены, нас — уносят»: Винокур с юмором отреагировал на вопрос о пенсиях
Интересно?
Поделись с друзьями: