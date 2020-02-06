«Их меньше, чем на Сходне живет»: Губерниев высказался о людях, выступивших против Тарасовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что против тренера Татьяны Тарасовой выступает мизерное количество людей. Ранее около пяти тысяч человек подписали петицию и потребовали отстранить наставницу от комментирования важных спортивных событий в мире фигурного катания.
«Тысяч пять, отлично. Их меньше, чем на Сходне живет», — заявил комментатор.
Как считает телеведущий, против легендарной наставницы выступают те, кто сидит на форумах и только способен изображать свою значимость. По его словам, выборка просто не репрезентабельна и не отражает действительности.
Также он сказал, что отношение к нему, как к комментатору, у людей очень позитивное. Порой Губерниев едет на автомобиле, а люди просят его прижаться к обочине, чтобы сфотографироваться. И он при этом не отказывает. Как заметил журналист, он понимает, что для людей это огромное счастье, которого он их лишать не намерен, сообщает портал sport24.ru.