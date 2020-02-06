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«Их меньше, чем на Сходне живет»: Губерниев высказался о людях, выступивших против Тарасовой

Как заявил спортивный комментатор, критикуют тренера те, кто сидит на форумах.

«Их меньше, чем на Сходне живет»: Губерниев высказался о людях, выступивших против Тарасовой
Губерниев поддержал Тарасову/http://globallookpress.com/

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что против тренера Татьяны Тарасовой выступает мизерное количество людей. Ранее около пяти тысяч человек подписали петицию и потребовали отстранить наставницу от комментирования важных спортивных событий в мире фигурного катания.

«Тысяч пять, отлично. Их меньше, чем на Сходне живет», — заявил комментатор.

Как считает телеведущий, против легендарной наставницы выступают те, кто сидит на форумах и только способен изображать свою значимость. По его словам, выборка просто не репрезентабельна и не отражает действительности.

Также он сказал, что отношение к нему, как к комментатору, у людей очень позитивное. Порой Губерниев едет на автомобиле, а люди просят его прижаться к обочине, чтобы сфотографироваться. И он при этом не отказывает. Как заметил журналист, он понимает, что для людей это огромное счастье, которого он их лишать не намерен, сообщает портал sport24.ru.

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Тэги:

Дмитрий ГуберниевНовости googleТатьяна Тарасова
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«Их меньше, чем на Сходне живет»: Губерниев высказался о людях, выступивших против Тарасовой
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