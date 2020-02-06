«Их меньше, чем на Сходне живет»: Губерниев высказался о людях, выступивших против Тарасовой

Как заявил спортивный комментатор, критикуют тренера те, кто сидит на форумах.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что против тренера Татьяны Тарасовой выступает мизерное количество людей. Ранее около пяти тысяч человек подписали петицию и потребовали отстранить наставницу от комментирования важных спортивных событий в мире фигурного катания.

«Тысяч пять, отлично. Их меньше, чем на Сходне живет», — заявил комментатор.

Как считает телеведущий, против легендарной наставницы выступают те, кто сидит на форумах и только способен изображать свою значимость. По его словам, выборка просто не репрезентабельна и не отражает действительности.

Также он сказал, что отношение к нему, как к комментатору, у людей очень позитивное. Порой Губерниев едет на автомобиле, а люди просят его прижаться к обочине, чтобы сфотографироваться. И он при этом не отказывает. Как заметил журналист, он понимает, что для людей это огромное счастье, которого он их лишать не намерен, сообщает портал sport24.ru.