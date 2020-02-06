«Ты отмаливаешь ее и это потрясающе»: Тарасова заговорила о Заворотнюк в день 49-летия Чернышева

Как заявила прославленная наставница, она может часами смотреть, как фигурист работает на льду.

Тренер Татьяна Тарасова в Instagram поздравила с 49-летием фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая, как известно, сейчас борется с тяжелым заболеванием.

Наставница пожелала фигуристу сил. Она отметила, что без ума от катания спортсмена. Ей очень нравится, как работает на льду супруг Анастасии Заворотнюк. Он, как считает тренер, никогда не будет жалеть себя.

Также она обратила внимание на человеческие качества спортсмена. Особенно сейчас, когда в его жизни непростой период и он старается отдать всю силу любви своему близкому человеку — Анастасии Заворотнюк.

«Ты отмаливаешь ее и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя. Знаю тебя тысячу лет, и ты становишься лучше, душевное, сильнее. Поздравляю и благодарю», — заявила Татьяна Тарасова.

Напомним, что Петр Чернышев в новогодние каникулы активно участвовал в шоу Татьяны Навки. Он зарабатывал деньги, в том числе и на лечение своей супруги.