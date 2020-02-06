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«Он себя медленно убивает»: Игорь Матвиенко высказался о рыжем «Иванушке»

Как заявил продюсер, слава оказывает огромное воздействие на психику звезд.

«Он себя медленно убивает»: Игорь Матвиенко высказался о рыжем «Иванушке»
Матвиенко обрисовал ситуацию в жизни рыжего "Иванушки"/http://globallookpress.com/

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что пагубные привычки музыкантов, некоторые из которых злоупотребляют алкоголем и запрещенными веществами, невозможно остановить штрафами.

«Ну как можно Рыжего остановить штрафами? Он себя медленно убивает. Мне больно видеть, что происходит», — заявил Игорь Матвиенко.

Как заметил продюсер, сейчас глупо искать поводы и оправдания, что Андрей Григорьев-Аполлонов ведет такой образ жизни, потому что недавно развелся. Как он заметил, точно также себя музыкант вел еще до развода, когда не было проблем в отношениях с супругой. Матвиенко считает, что все это и есть недостатки шоу-бизнеса, в который все так рвутся.

Продюсер уверен, что слава оказывает огромное воздействие на психику. При этом он добавил, что популярность не делает музыканта счастливее. Она, наоборот, его опустошает. По его мнению, многие певцы без нее уже не могут представить свою жизнь без славы, как без наркотика. При этом он добавил, что самое страшное – это лишиться популярности.

Матвиенко добавил, что звезды калибра Мика Джаггера и Оззи Осборна научились без алкоголя и других «стимуляторов» справляться с популярностью, но молодежи это сделать пока трудно. Только те, кто поймут, что у мужика жизнь в 50 лет только начинается, смогут вовремя остановиться, сообщает «АиФ».

Отметим, что Андрей Григорьев-Аполлонов после развода угодил в скандал. Девушка, которая утверждает, что была помощницей музыканта, Олеся Сазыкина заявила, что родила звезде сына в 2013 году. Якобы не говорила она об этом, потому что он был женат. Сейчас же сообщила обо всем общественности. Рыжий «Иванушка» уже заявил, что будет добиваться справедливости в суде. Он уверен, что его оклеветали.

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Андрей Григорьев Апполоновгруппа "Иванушки"Игорь МатвиенкоМик ДжаггерОззи Осборн
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«Он себя медленно убивает»: Игорь Матвиенко высказался о рыжем «Иванушке»
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