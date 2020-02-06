Матвиенко заявил, что Сорина сгубили наркотики, а Яковлева — алкоголь

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что узнал об употреблении наркотиков солистом группы «Иванушки» Игорем Сориным, когда тот уже покинул популярный музыкальный коллектив. Как заметил продюсер, Игорь попал в дурную компанию людей, которые «конкретно сидели на наркоте».

«Я думаю, что это была какая-то кислота или галлюциногенные грибы. Денег было немного, поэтому все это было не очень хорошего качества. Хотя разницы нет, какого «качества» наркота. Итог один», — заявил Игорь Матвиенко.

Высказался продюсер и о пришедшем на смену Сорине Олеге Яковлеве. Как добавил продюсер, он прекрасно знал, что тот злоупотребляет алкоголем. С Яковлевым у Матвиенко были серьезные разговоры. Он пытался его убедить, что пагубная привычка до добра не доведет. К сожалению, к словам продюсера Яковлев мало прислушивался, сообщает «АиФ».

Напомним, что Игорь Сорин ушел из жизни в 1998 году. Он выпал из окна и скончался в больнице спустя несколько дней. Олег Яковлев умер в 2017 году. Смерть наступила от остановки сердца на фоне цирроза печени.