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Мосгорсуд пересмотрит дело о похищении Авраама Руссо

Следственные органы нашли нарушения в ходе расследования.

Мосгорсуд пересмотрит дело о похищении Авраама Руссо
Певец Авраам Руссо. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Мосгорсуд пересмотрит дело о похищении певца Авраама Руссо.

Напомним, история с исчезновением артиста произошла в 2004 году. По данным следствия, заинтересованный в пропаже Руссо бизнесмен и бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов организовал приезд исполнителя в столичный ресторан.

В какой-то момент вечера Руссо привели в кабинет предпринимателя, там его избивали и требовали принудительного сотрудничества на коммерческой основе. Руссо трое суток подвергался давлению, а затем вынужден был согласиться на требования нарушителей.

Позже Пресненский суд освободил обвиняемых от уголовной ответственности из-за того, что те сами отпустили избитого. Однако сейчас в расследовании нашли нарушения, из-за чего решение будет отменено.

ТАСС в пресс-службе суда пояснили, что апелляционная проверка выявила «нарушение норм уголовно-процессуального законодательства». Таким образом, документы вернутся на доработку, а затем слушание состоится повторно.

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Мосгорсуд пересмотрит дело о похищении Авраама Руссо
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