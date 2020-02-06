Адвокаты Успенской собираются добиваться справедливости в суде США после скандала

Адвокат певицы Любови Успенской Александр Бенхин заявил, что иски певицы к телеканалу НТВ, где были показаны скандальные сюжеты о ее дочери тридцатилетней Татьяне Плаксиной с большей долей вероятности будут рассмотрены в суде США. Дело в том, что у девушки американское гражданство.

«Есть техническая возможность быстро это просудить в Штатах, а здесь выйти в наш суд с готовым решением. Либо в России подавать гражданский иск о защите чести и достоинства», — заявил Александр Бенхин.

Как считает юрист, сотрудники и продюсеры канала НТВ опозорили Плаксину и ее мать на всю страну. При этом у исполнительницы была безупречная репутация, которая сильно пострадала. Как считает Бенхин, такие конфликты должны решать между матерью и дочерью, но никак не выноситься на суд общественности.

Как добавил адвокат, материалы с Татьяной Плаксиной не имели права выходить в эфир. По его мнению, девушка сейчас в невменяемом состоянии. Получить согласие на съемку у нее продюсерам канала было очень просто, сообщает «МК».