«Я поменяла ник»: Глюкоза объяснила, что таится за слухами о ее разводе

С лета прошлого года на просторах интернет-пространства то и дело всплывают слухи о расставании певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) с мужем бизнесменом Александром Чистяковом. С ним певица живет уже 13 лет, пара воспитывает двух дочек – 12-летнюю Лиду и 8-летнюю Веру.

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Певица наконец-то решила прокомментировать эти разговоры. По ее словам, никаких семейных конфликтов за слухами нет, поэтому определить их конкретный источник не может.

«Возможно, это было связано с тем, что я поменяла ник в Instagram на Glukozamusic. Раньше он был связан с фамилией мужа», — сказала она ОК!

Ник же был изменен только для того, чтобы поклонники проще находили ее в Сети. Тем не менее звезда признает, что мысли о разводе периодически появлялись в ее голове.

«Бывало, что греха таить. Но как только начинаешь углубляться в эти мысли, понимаешь, что нет, нет и еще раз нет», — заявила Глюкоза.

В эти кризисные моменты Наталья никогда не расставалась с мужем: не делала паузы в отношениях, не ложилась в другую кровать. В их семье это правило – быть вместе во что бы то ни стало. Она уверена, что этот принцип всегда спасал их отношения.