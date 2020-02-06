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«Мы словно из одной детской комнаты»: Дарья Калмыкова рассказала о втором муже

В 2018 году она вышла замуж за продюсера Николая Сергеева.

«Мы словно из одной детской комнаты»: Дарья Калмыкова рассказала о втором муже
Калмыкова вспомнила,как познакомилась со вторым мужем/http://globallookpress.com/

Актриса Дарья Калмыкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем втором супруге, продюсере Николае Сергееве. От него она в прошлом году родила сына Тихона.

«Мы с ним учились в одной школе, но познакомились спустя много лет. Встретились на сборе после съемок картины «Старый новый дом». Мы познакомились у моей подруги. Я приехала за рулем, а Николай все время мне пытался налить, проявлял некую навязчивость», — заявила актриса.

В студии появился и ее второй супруг Николай Сергеев. Он вспомнил начало их романа.

«Наша общая подруга сказала: «Сейчас придет артистка Калмыкова. Она не любит скучных людей». Я пытался в тот вечер ухаживать за Дашей. Потому что это было некое вежливое поведение. Мы целый год просто дружили. Для меня этот человек был неким образом недоступной женщины. Мне казалось, что она в другом мире живет. Я не был женат никогда. Мне уже было 37 лет. Я был закоренелый холостяк. И тут такое случилось», — заметил продюсер.

Сама Калмыкова добавила, что не сразу влюбилась во второго мужа.

«Я стала со временем им очаровываться. Потом, конечно, пришли глубокие и осознанные чувства. Мы словно из одной детской комнаты. Очень похожи во многих вещах и поступках», — сказала Калмыкова.

Любопытно, что ее сын от первого брака с актером Александром Моховым Макар называет Сергеева отцом. Он очень привязался к отчиму.

«Я думаю, что в будущем мой первый муж будет открыт к общению с нами. Самое правильное решение нам всем разговаривать. Участвовать в жизни Макара», — заявила Дарья Калмыкова.

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Тэги:

Александр МоховДарья КалмыковаМакар МоховНиколай СергеевПрограмма "Судьба человека"
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«Мы словно из одной детской комнаты»: Дарья Калмыкова рассказала о втором муже
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